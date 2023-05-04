На даче под Новосибирском двое безработных организовали нарколабораторию. Фото: УФСБ по НСО.

В Новосибирской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность нарколаборатории. Ее организовали двое безработных в садовом сообществе Тогучинского района. Они производили наркотики, а потом сбывали их через Интернет.

– Безработные, 1990 г.р. и 1985 г.р. в садовом обществе Тогучинского района организовали лабораторию по производству наркотиков. В принадлежащих подозреваемым дачном доме и гараже сотрудники УФСБ нашли и изъяли наркотическое средство массой свыше 16 кг, химические реактивы и прекурсоры, лабораторное оборудование, – рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

На наркодилеров возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228 УК РФ за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Подозреваемых задержали. Суд отправил их в СИЗО.

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