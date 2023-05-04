Следователи проводят проверку по истории со школьником, получившим травмы после взрыва петарды в Новосибирске

ЧП произошло 30 апреля в Первомайском районе Новосибирска.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Следователи проводят проверку после того, как в руках школьника взорвалась петарда в Новосибирске. Несовершеннолетнему оторвало ногтевую фалангу указательного пальца, также он получил перелом кисти и ожог лица II степени.
ЧП произошло 30 апреля в Первомайском районе Новосибирска. Сейчас 12-летний мальчик находится в больнице.
− Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту получения травмы 12-летним мальчиком по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), − сообщили в СУ СК РФ по региону.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, специалистам предстоит оценить законность продажи пиротехники несовершеннолетнему.
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