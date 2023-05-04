Траты россиян на одежду отечественных брендов выросли в этом году на 15%

Фото: Предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Объем трат на покупки отечественных марок за первые 4 месяца 2023 года вырос на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. В этом году покупатели потратили на российские бренды почти столько же, сколько в аналогичном периоде 2022 года на зарубежные: западные опережают отечественные всего на 0,12%.

Пик покупок одежды всех производителей пришелся на август 2022 года, наиболее активно тратились люди в возрастных группах от 31 до 40 лет и от 41 до 50 лет, что, скорее всего, связано с подготовкой семей с детьми к новому учебному году. Траты россиян в возрасте от 31 года до 40 лет составляют 36% от общего объема денежных средств, потраченных на одежду всеми возрастными группами. На траты граждан в возрасте от 41 года до 50 лет приходится 30%. Если анализировать этот показатель в разрезе пола, то женщины в августе потратили на покупки на 83% больше денег, чем мужчины.

Наиболее драматичное снижение покупательской активности пришлось на ноябрь в прошлом году. Так, россияне потратили на одежду в этом месяце на 63% меньше, чем месяцем ранее. В декабре объем трат был уже в 2,7 раза выше показателя ноября, а в первые четыре месяца 2023 года он увеличивался ежемесячно в среднем в два раза в сравнении с ноябрем.

Аналогичная динамика фиксируется при анализе трат на отечественные бренды: в ноябре россияне потратили на покупки в этом сегменте на 64,5% меньше, чем месяцем ранее. При этом показатели последующих месяцев в среднем в 2,3 раза выше ноябрьского.

Кроме того, оператор проанализировал пользовательскую активность на сайтах интернет-магазинов в обоих сегментах. Посещаемость коррелирует с пиком трат в 2022 году, количество уникальных пользователей на площадках отечественных брендов в августе на 10% выше, чем месяцем ранее.

По итогам первых четырех месяцев 2023 года количество уникальных пользователей на сайтах российских брендов увеличилось в 6,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года, при этом посещаемость зарубежных площадок снизилась в 5 раз.

При сравнении количества дней, которые пользователи провели на сайтах российских брендов, видно, что во втором полугодии они увеличили время за просмотром интернет-магазинов на 14%. В то же время на площадках зарубежных брендов они провели на 75% меньше дней.

В исследование вошли 69 площадок, деперсонализированные данные о тратах на отечественные и зарубежные бренды одежды, а также статистика посещений сайтов интернет-магазинов за полный 2022-й и 4 месяца 2023 года.