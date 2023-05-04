«Ростелеком» напомнил о необходимости согласования земляных работ

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Нарушение требований может привести к повреждению кабеля - в 2022 году в регионе выявлено 28 таких фактов, 17 из которых приходится на Новосибирск и Новосибирский район. Причинами стали несогласованные работы на инженерных коммуникациях, включая прокладку газопровода и ремонт теплотрассы, а также строительство зданий и сооружений юридическими и физическими лицами.

- Нашими услугами пользуются как жители области, так и многие государственные и коммерческие организации, в том числе экстренные службы и силовые ведомства. Стабильная работа линий связи имеет важное социальное значение, именно поэтому мы призываем соблюдать установленный регламент земляных работ, - отметил заместитель директора филиала - технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак.

Нарушение регламента влечет административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность. В 2022 году с физических и юридических лиц, по вине которых были выведены из строя линии связи «Ростелекома», на возмещение ущерба взыскано 1,8 млн рублей.

Согласовать земляные и строительные работы, а также уточнить места прохождения линий связи при заключении сделок на приобретение и аренду земельных участков, можно в районных отделениях «Ростелекома».

Уточнить о наличии междугородних и международных кабельных линий связи по всем районам области можно по адресам и телефонам:

• ул. Октябрьская, 17. Тел.: (383) 266-25-30; 218-37-97 (круглосуточно).

• ул. 2-я Союза Молодежи, 33/1. Тел.: (383) 223-02-30; (383-51) 23-581; (383-51) 24-421 (круглосуточно).

• ул. Выставочная, 15/3, к. 105. Тел.: (383) 351-60-20, 219-43-10