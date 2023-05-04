Новосибирцы потратили на лекарства от простуды 396 миллионов рублей с начала года

Всего фармацевты продали 995 тысяч препаратов от гриппа и ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году жители Новосибирской области потратили на лекарства от простуды 396 миллионов рублей. Всего фармацевты продали 995 тысяч препаратов от гриппа и ОРВИ.

Данные государственной системы маркировки товаров «Честный знак» опубликовал РБК Новосибирск. Оказалось, что в прошлом году местные жители «спустили» на лечение гораздо больше.

− Всего новосибирцы потратили на препараты от гриппа и ОРВИ 396 млн рублей, что почти на 21% меньше, чем годом ранее, когда сумма затрат составила 500 млн рублей, − говорится в публикации.

Также в 2022 году было куплено больше пачек лекарств − более 1,2 миллиона упаковок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber