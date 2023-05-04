8 тысяч сибиряков уже зарегистрировались на Зеленый Марафон

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Больше всего участников зарегистрировалось на дистанцию в 4,2 км. Кроме того, в программе - детский забег на 420 или 500 м, 10км для взрослых и инклюзивный старт для людей с инвалидностью. В этом году в Сибири Марафон пройдет в Новосибирске, Омске, Красноярске, Томске, Кемерове, Барнауле, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Абакане.

Организаторы подготовили для зрителей и болельщиков концерты, спортивные и развлекательные активности. Кроме того, все участники, получившие стартовые номера, станут участниками розыгрыша секретного приза. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

– Сегодня Зеленый Марафон – намного больше, чем просто забег. Это масштабное событие, которое можно посетить вместе с семьей и отлично провести время. В спортивной части мероприятия предусмотрены дистанции не только для взрослых, но и для детей. Уже сейчас на детский забег в городах Сибири зарегистрировалось в общей сложности более тысячи юных спортсменов Марафона. Регистрация продолжается, и я с радостью приглашаю всех желающих присоединиться к числу участников.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека.