В Новосибирске нашли отца, который более полугода скрывался с 4-летним сыном. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В Новосибирске отец более полугода прятал от бывшей жены 4-летнего сына. В августе 2022 экс-супруги договорились, что малыш до конца лета поживет у отца. Однако мужчина заявил, что оставит ребенка себе навсегда.

Мать малыша обратилась в суд. Он встал на защиту женщины. Отца обязали вернуть мальчика. Однако мужчина стал скрываться вместе с ребенком.

– В рамках исполнительного производства было установлено, какой детский сад посещает ребенок. Судебные приставы с мамой ребенка и представителями органов опеки и попечительства прибыли в детское учреждение, – рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

К садику приехал и отец ребенка. Сперва он препятствовал исполнительным действиям. С ним поговорил судебный пристав. После чего конфликт был улажен.

Ребенка передали маме.

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