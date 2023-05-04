С 20 мая в Новосибирске начнут перекрывать по ночам площадь Труда

Площадь Труда в Новосибирске начнут перекрывать по ночам.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Площадь Труда в Новосибирске начнут перекрывать по ночам. Проехать нельзя будет в створе улицы Широкой по направлению от площади Энергетиков к улице Станиславского.
В мэрии города сообщили, что ограничение вводится на период с 20 по 26 мая. Действовать оно будет с 00:00 до 05:00.
Испытывать неудобства водителям придется из-за строительства четвертого моста через реку Обь. Объезд обеспечат по улице Широкой.
Местные власти призывают водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.
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