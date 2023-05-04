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НовостиПроисшествия4 мая 2023 4:42

Лишился фаланги и получил ожог лица: в Новосибирске петарда взорвалась в руках пятиклассника

В Новосибирске ученику пятого класса оторвало фалангу пальца после взрыва петарды
Анастасия ХРОМЫХ
Пострадавшего экстренно увезли в больницу.

Пострадавшего экстренно увезли в больницу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП – пятиклассник лишился фаланги пальца после взрыва петарды. Об этом сообщает Mash Siberia.

Известно, что мальчику 12 лет. Школьник купил по пачке «Корсара 10» и «Корсара 12». Одна из упаковок намокла, однако это не остановило юного любителя приключений.

Он поджег порох, после чего произошел взрыв. Несовершеннолетнему оторвало ногтевую фалангу указательного пальца, также он получил перелом кисти и ожог лица II степени.

Пострадавшего экстренно увезли в больницу. Полиция организовала проверку.

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