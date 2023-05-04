Лишился фаланги и получил ожог лица: в Новосибирске петарда взорвалась в руках пятиклассника

Пострадавшего экстренно увезли в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП – пятиклассник лишился фаланги пальца после взрыва петарды. Об этом сообщает Mash Siberia.

Известно, что мальчику 12 лет. Школьник купил по пачке «Корсара 10» и «Корсара 12». Одна из упаковок намокла, однако это не остановило юного любителя приключений.

Он поджег порох, после чего произошел взрыв. Несовершеннолетнему оторвало ногтевую фалангу указательного пальца, также он получил перелом кисти и ожог лица II степени.

Пострадавшего экстренно увезли в больницу. Полиция организовала проверку.

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