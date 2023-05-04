В Новосибирске уберут бункер, где жильцы складировали мусор

Бункер по улице Красногорская, 31/1 уберут в ближайшее время.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Бункер по улице Красногорская, 31/1 уберут в ближайшее время. Защитное сооружение жильцы близлежащих домов использовали не по назначению – они складировали там твердые коммунальные отходы.
Информация появилась на сайте мэрии города. В муниципалитете отметили, что мусор в бункере хранили жильцы домов, расположенных по адресам Красногорский переулок, 1-й, 2-й, 3-й Красногорский переулок, улица 30 лет Октября, улица Шапошникова, 1-й и 2-й переулок Шапошникова.
− По информации регионального оператора МУП «САХ», по данным улицам организован кольцевой вывоз ТКО с графиком вывоза мусора: среда, суббота в течение дня, − отметили в публикации.
Новосибирцев призвали не создавать несанкционированные места складирования мусора.
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