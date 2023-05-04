В мэрии назвали самого богатого директора новосибирской школы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Назван самый обеспеченный директор новосибирской школы. В 2023 году им стала Ирина Путинцева. Она возглавляет центр-гимназию «Горностай» в Академгородке. Данные о доходах руководителя опубликовали в мэрии города.
Согласно документации, ее среднемесячная зарплата в 2022 году составила 183,1 тысячи рублей. Годом ранее она зарабатывала значительно меньше – 146,6 тыс. рублей.
Второе место по уровню зарплаты заняла Анна Леонтьева. Она руководит лицеем «Интеграл» в Советском районе. В 2022 году Леонтьева зарабатывала по 132 116 руб. ежемесячно.
На третьем месте директор лицея 130 им. Лаврентьева. Он получал в 2022 году зарплату в 131 133 руб.
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