Денис Бояринцев покинул пост главного тренера ФК «Новосибирск»

Футбольный клуб «Новосибирск» расторг контракт с главным тренером Денисом Бояринцевым. Фото: https://vk.com/fcnsk

Футбольный клуб «Новосибирск» расторг контракт с главным тренером Денисом Бояринцевым. Об этом сообщили в официальной группе ФК в соцсети «ВКонтакте».

В клубе подчеркнули, что контракт был расторгнут по соглашению сторон. Дениса Константиновича поблагодарили за проделанную работу, в том числе за попадание новосибирцев в первую шестерку команд группы № 4.

− Хочу поблагодарить футбольный клуб «Новосибирск» за оказанное доверие, а сотрудников клуба, футболистов, административный и медицинский штаб – за совместную работу и высокий профессионализм. Огромное спасибо за поддержку новосибирским болельщикам! – выступил с прощальной речью тренер.

Исполнять обязанности главного тренера будет Михаил Белов. В скором времени он приступит к подготовке команды к матчам второго этапа Первенства России.

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