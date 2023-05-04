Шашлычная загорелась в микрорайоне Пашино в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 4 мая, в Пашино в Новосибирске загорелась шашлычная. Очевидцы сняли пожар на видео.

– Вызов поступил в 7:49 в Калининский район на улицу Габова 20. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. На момент прибытия кровля была полностью в огне, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате возгорания никто не пострадал.

Ликвидировали пожар в 8:57. В тушении огня задействовали 8 человек личного состава, уточнили в МЧС.

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