Шашлычная загорелась в микрорайоне Пашино в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 4 мая, в Пашино в Новосибирске загорелась шашлычная. Очевидцы сняли пожар на видео.
– Вызов поступил в 7:49 в Калининский район на улицу Габова 20. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. На момент прибытия кровля была полностью в огне, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В результате возгорания никто не пострадал.
Ликвидировали пожар в 8:57. В тушении огня задействовали 8 человек личного состава, уточнили в МЧС.
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