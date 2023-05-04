В Бурятии вор избежал уголовного наказания благодаря шампанскому и конфетам

Шампанское и конфеты помогли 25-летнему жителю Бурятии избежать уголовного наказания. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Шампанское и конфеты помогли 25-летнему жителю Бурятии избежать уголовного наказания. Парня собирались судить за кражу смартфона.

Как сообщает «Номер один», инцидент произошел в феврале. Безработный молодой человек зашел в ночное заведение, чтобы повеселиться. Внезапно он заметил, как из кармана брюк одной из танцующих девушек торчит мобильный телефон. Парень решил украсть устройство, а после продать его.

Совершив преступление, злоумышленник сразу отправился домой. По дороге он выбросил сим-карты и чехол, рассказали в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Обнаружив, что телефона нет, девушка обратилась в полицию. Воришка понял, что его ищут, и поспешил вернуть потерпевшей смартфон. Также он отдал деньги за выброшенный чехол и подарил цветы с шампанским.

− Суд квалифицировал действия молодого человека по статье 158 УК РФ, как кражу с причинением значительного ущерба. Однако потерпевшая обратилась к суду с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении обидчика в связи с примирением сторон, − говорится в публикации.

Уголовное дело было прекращено. А вот за услуги адвоката – 23 тысячи рублей, парню придется заплатить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber