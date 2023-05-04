«Видимо, не прошли фейсконтроль»: в Новосибирске неизвестные вывалили кучу мусора у входа в клуб

В Новосибирске двое мужчин вывалили кучу мусора из грузовика перед входом в ночной клуб. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске двое мужчин вывалили кучу мусора из грузовика перед входом в ночной клуб. Инцидент произошел ночью 4 мая на Вокзальной магистрали.

Почему сибиряки так поступили – остается только гадать. Однако в комментариях местные жители начали шутить, что мужчины не прошли фейсконтроль, разозлились и решили отомстить из-за испорченного вечера.

Гора мусора появилась перед входом в ночной клуб. Фото: скриншот из группы АСТ-54

− Фейсконтроль, видимо, не прошли.

− Кого же так ночной клуб обидел, − написали интернет-пользователи.

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