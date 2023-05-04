Чуть не спалила село: жительница Новосибирской области заплатит штраф за нарушение противопожарного режима

Особый противопожарный режим нарушила жительница села Абрамово. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Куйбышевском районе Новосибирской области женщина развела костер на своем участке и чуть не спалила все село. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Противопожарный режим нарушила жительница села Абрамово. Соседи заметили костер и набрали в единую диспетчерскую службу. По нужному адресу выехал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

− Однако спустя пять минут на пульт дежурного поступило сообщение о горении сухой травы по этому же адресу. Теперь к месту возгорания были направлены пожарно-спасательные подразделения, − рассказали в МЧС.

Огонь начал распространяться в сторону леса и жилых домов. Однако сотрудники МЧС взяли ситуацию под контроль.

В отношении нарушительницы составили административный протокол по части второй статьи 20.4 КоАП – «Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима». За это женщине грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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