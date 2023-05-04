Движение по Новосибирску утром 4 мая затруднили пробки в 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск 4 мая утром. Движение, по информации «2ГИС» затруднено по площади Труда в обоих направлениях, улицах Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки на проезде Энергетиков, улицах Широкой и Станционной.

Не проехать по Титова, Троллейной и Титова. Заторы на Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улице Петухова и Октябрьскому мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Никитина и Бориса Богаткова.

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