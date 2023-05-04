Под Новосибирском водитель такси насмерть сбил лося. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области под колесами авто погиб очередной лось. Он выбежал на дорогу в Ордынском районе. Водитель не сумел избежать столкновения с животным. Информацию о ЧП опубликовали в Телеграм-канале АСТ-Black.

– Лося сбил водитель такси вечером 3 мая. Животное погибло на месте, – говорится в сообщении канала.

Животное погибло на месте. Фото: "АСТ-54".

Это второе ДТП с лосем за сутки. Сообщалось, что недалеко от Пашино также сбил лесного жителя. После наезда какое-то время лось был жив. Однако вскоре умер от полученных травм.

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