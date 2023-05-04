На новый водопровод в Сосновке под Новосибирском выделили 157 миллионов рублей

Старый водопровод был сильно изношен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вмешательства генпрокуратуры РФ в поселке Сосновка Новосибирской области построят новый водопровод. Правительство региона уже выделило из бюджета более 157 миллионов рублей.

Водопровод был сильно изношен, из-за чего система подачи воды в жилые дома вышла из строя.

− При этом уполномоченные органы исполнительной власти длительное время не принимали меры по приведению объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее техническое состояние, − говорится на сайте генпрокуратуры.

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуратура НСО рассмотрела обращение. Сейчас в регионе ищут подрядчика, который построит новую систему непрерывного водоснабжения жителей Сосновки.

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