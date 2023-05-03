Что произошло после концерта группы «Кино» в Новосибирске

После выступления самые терпеливые слушатели получили автографы. Фото: Алина Нечаева.
Группа «Кино» выступила в Новосибирске 3 мая. Экспоцентр собрал несколько тысяч поклонников.
— После концерта зрители не захотели отпускать музыкантов и попросили спеть «на бис». Послушали еще раз «Звезду по имени Солнце», — рассказала КП-Новосибирск посетительница концерта.
После выступления самые терпеливые слушатели получили автографы.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что визит артистов вызвал серьезный затор по дороге от Экспоцентра.
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