«Еле ползем»: новосибирцы застряли в пробке у Экспоцентра после концерта КИНО

Новосибирские водители пожаловались на пробку после концерта КИНО.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
В Новосибирске водители встали в пробку от Экспоцентра до Димитровского моста после концерта «КИНО».
— Скоро 11 часов вечера, а мы еле ползем. Затор по улице Станционной и до моста. Еле ползем, — рассказала КП-Новосибирск читательница.
Ближе к полуночи движение восстановилось и 2ГИС стал оценивать пробки в 2 балла.
Зрители уже поделились впечатлениями. Читайте о том, как поклонники встретили и поддержали артистов в Новосибирске. Участники группы поблагодарили горожан за концерт. Сын Виктора Цоя поделился, как погулял по городу.
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