Из-за облаков покажется солнце: в Новосибирске потеплеет до +15 градусов

Сегодня в Новосибирске будет теплая погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с каждым днем становится все теплее. Сегодняшний день не станет исключением: хотя ночью будет около 0…+2 градусов, днем синоптики обещают +13…+15 градусов.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура составит 0…+5 градусов, местами до -5, днем — до +16…+21 градуса. Будет так же светить солнце, но местами подует и сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду.