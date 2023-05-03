В Новосибирской области суд закрыл отделение Партии народной свободы

Судья удовлетворил иск Министерства юстиции России Фото: стоп-кадр видео Суды общей юрисдикции Новосибирской области.

В среду, 3 мая, Новосибирский областной суд ликвидировал региональное отделение политической «Партии народной свободы».

— Административный иск поступил в суд от ГУ Министерства юстиции РФ по региону 28 марта 2023 года, — сообщили в группе «суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Ответчик не явился на заседание. Решение пока не вступило в силу.

Ранее КП-Новосибирск писала: в суд передали дело полицейского, напавшего на школьницу. Он пытался задушить девушку.

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