В Новосибирской области суд закрыл отделение Партии народной свободы

Судья удовлетворил иск Министерства юстиции России Фото: стоп-кадр видео Суды общей юрисдикции Новосибирской области.
В среду, 3 мая, Новосибирский областной суд ликвидировал региональное отделение политической «Партии народной свободы».
— Административный иск поступил в суд от ГУ Министерства юстиции РФ по региону 28 марта 2023 года, — сообщили в группе «суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Ответчик не явился на заседание. Решение пока не вступило в силу.
Ранее КП-Новосибирск писала: в суд передали дело полицейского, напавшего на школьницу. Он пытался задушить девушку.
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