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НовостиОбщество3 мая 2023 14:56

Мэрия Новосибирска опубликовала зарплату директора зоопарка Андрея Шило

Он получал почти 200 тысяч рублей в месяц
Данила ШУЛЯК
В 2022 году директор зоопарка зарабатывал 190 тысяч рублей в месяц. Фото:

В 2022 году директор зоопарка зарабатывал 190 тысяч рублей в месяц. Фото:

Фото: Даба ДАБАЕВ

В 2022 году руководитель Новосибирского зоопарка Андрей Шило зарабатывал 190 тысяч рублей в месяц. Документ о доходах руководителей образовательных и культурных учреждений опубликовала мэрия города.

При этом мать директора — заместитель по науке Ольга Шило, получала около 158 тысяч рублей в месяц.

В документах муниципалитета отмечены и доходы руководителей музыкальных, спортивных школ и домов культуры.

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