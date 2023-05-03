Мэрия Новосибирска опубликовала зарплату директора зоопарка Андрея Шило

В 2022 году директор зоопарка зарабатывал 190 тысяч рублей в месяц. Фото: Фото: Даба ДАБАЕВ

В 2022 году руководитель Новосибирского зоопарка Андрей Шило зарабатывал 190 тысяч рублей в месяц. Документ о доходах руководителей образовательных и культурных учреждений опубликовала мэрия города.

При этом мать директора — заместитель по науке Ольга Шило, получала около 158 тысяч рублей в месяц.

В документах муниципалитета отмечены и доходы руководителей музыкальных, спортивных школ и домов культуры.

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