Мэрия Новосибирска опубликовала зарплату директора зоопарка Андрея Шило

В 2022 году директор зоопарка зарабатывал 190 тысяч рублей в месяц. Фото:
Фото: Даба ДАБАЕВ
В 2022 году руководитель Новосибирского зоопарка Андрей Шило зарабатывал 190 тысяч рублей в месяц. Документ о доходах руководителей образовательных и культурных учреждений опубликовала мэрия города.
При этом мать директора — заместитель по науке Ольга Шило, получала около 158 тысяч рублей в месяц.
В документах муниципалитета отмечены и доходы руководителей музыкальных, спортивных школ и домов культуры.
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