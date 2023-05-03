«Мусор не вывозят больше двух недель»: жители Кировского района жалуются на свалку на Беловежской

В Новосибирске по улице Беловежская, 50 образовалась свалка. Фото: предоставлено Юлией

В Новосибирске по улице Беловежская, 50 образовалась свалка. По словам местных жителей, мусор вывозить никто не спешит. Об этом КП-Новосибирск сообщила сибирячка по имени Юлия.

− Несколько недель жители по улице Беловежская, 50 просят свою УК вывести мусор. Причем тариф у УК − 32 рубля с квадратного метра, далеко не маленький. Но домом практически не занимаются. Жильцы устали жаловаться, − рассказала КП-Новосибирск жительница Кировского района. − Мусор не вывозят больше двух недель.

Юлия добавила, что управляющая компания досталась людям от проблемного застройщика. Сейчас жильцы собирают подписи, чтобы уйти от нее.

− Проблемы были и зимой − снег всего раз почистили. По пояс снега было, люди выбирались сами, как могли, − подчеркнула сибирячка.

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