В селе Новосибирской области нашли пакет с мертвыми кошками и собаками

Неизвестный оставил тела животных в овраге — люди задумываются, какое наказание может грозить за такой поступок.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В селе Мошковского района Новосибирской области нашли пакет с телами мертвых собак и кошек. Очевидец опубликовал увиденное в группе «Инцидент Новосибирск».
Комментаторы ужаснулись, увидев фотографии пакета — некоторые начали нервничать. Неясно, кто и зачем оставил его.
Комментаторы ужаснулись, увидев фотографии пакета. Фото: «Инцидент Новосибирск».
— Тоже находила... Между Каменкой и Советским в том году, — заявила одна из пользователей в комментариях.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как жители Куйбышева заявили о массовой травле собак. По словам местных, за месяц нашли трупы 13 собак. Люди уверены, что животных отравили.
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