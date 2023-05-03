Уроженец Казахстана пересек госграницу, чтобы навсегда поселиться в России

Безработный уроженец Казахстана незаконно перешел госграницу, мечтая поселиться в России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Безработный уроженец Казахстана незаконно перешел госграницу, мечтая поселиться в России. Об этом сообщает «Горсайт».

33-летнему холостяку терять было нечего. В Казахстане у него не было ни работы, ни крыши над головой. Тогда мужчина решил попытать удачу на территории нашей страны.

− Днем 17 августа прошлого года он выехал из Павлодара на попутном транспорте. Сделал остановку в придорожном кафе, что в километре от российско-казахстанской границы, откуда пешком отправился через поля и лесополосы, − говорится в публикации.

В итоге мужчина оказался на территории Карасукского района Новосибирской области. Однако его мечте не суждено было сбыться. Путника задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России и УФСБ России по региону. Паспорта и документов на право въезда в страну у него, естественно, не было.

По факту незаконного пересечения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело. В марте уроженца Казахстана осудили, а после выдворили из России.

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