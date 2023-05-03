В сеть попали кадры крупного пожара на улице Кубовой в Новосибирске — горели 4 участка

Огонь повредил 3 бани и 3 сарая на разных участках. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Вечером 3 мая новосибирцы записали на видео пожар — горели 4 частных участка по улице Кубовой. Кадры опубликовали в группе «АСТ-54».

На ролике видно, как от горящего здания валит черный дым.

На месте работали 4 единицы техники и 16 спасателей. Фото: ГУ МЧС по НСО.

— Пожар произошел в Заельцовском районе — по улице Кубовой, 26А. На четырех участках повреждены надворные постройки. Общая площадь пожара — 190 квадратов, — сообщили в МЧС по региону.

Огонь повредил 3 бани на разных участках и 3 сарая. На месте работали 4 единицы техники и 16 спасателей.

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