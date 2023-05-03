«Показали характер»: белые медвежата Новосибирского зоопарка балуются на весеннем солнышке

Герда вывела непосед на прогулку под весенним солнышком.

В Новосибирском зоопарке в теплый майский день медведица Герда вывела дочек на прогулку. Пока одна малышка спокойно сидела на камне, вторая решила пристать к маме. Маленькая медведица сначала ластилась к Герде, а потом и вовсе игриво ее укусила.

На этом история не закончилась — заскучавшая непоседа решила устроить показ посетителям зоопарка и журналистам. Правда, во время позирования она едва не свалилась с камня. Успела малышка и позадирать сестру — вот только получила отпор. Пришлось возвращаться в берлогу.

Ранее КП-Новосибирск писала: горожанам предложили выбрать имена для двух белых медвежат — детенышей Кая и Герды.

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