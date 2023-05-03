Даже филолог не заметил подвоха: 11-летний школьник из Новосибирска сдал сочинение, написанное нейросетью

Программированием Леша увлекается с шести лет. Фото: стоп-кадр из фильма Дмитрия Кабанова

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял фильм об 11-летнем школьнике, который увлекается программированием и дружит с нейросетью. Мальчик с удовольствием изучает искусственный интеллект, а система, в свою очередь, помогает ему в уроках.

Мальчик учится в пятом классе в одной из школ Новосибирска. Программированием он увлекается с шести лет – решил пойти по стопам отца. Пока его сверстники гоняют мяч во дворе и прыгают по гаражам, школьник пишет различные программы.

− Я считаю, что в глобальном будущем искусственный интеллект может заменить почти все специальности человека, обучать его и даже стать его другом, − говорит сибирский вундеркинд.

Программы, которые пишет мальчик, могут заменить человека. Например, при помощи нейросети он однажды написал школьное сочинение. Точнее, не он, а искусственный интеллект. Что интересно, профессиональный филолог даже не заметил «подвоха».

Отец юного программиста отмечает, что с таким опытом, какой есть у сына, взрослые устраиваются на работу и получают хорошую зарплату.

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