Зверей Новосибирского зоопарка высаживают в летние вольеры

Каждый год звери ждут солнышка, чтобы перебраться на улицу. Фото: Владимир Габов / Новосибирский зоопарк.

С приходом тепла животных Новосибирского зоопарка высаживают в летние вольеры. Теперь на улице живут все фазаны, бакланы, пеликаны, каракалы и сервалы. Кроме птиц переехали и виверровые кошки, фоссы, тайры и мангусты.

— Каждый вольер предварительно приводят в порядок, отсыпают чистым песком, готовят укрытия и домики, — сообщили в зоопарке.

Как рассказала заместитель директора Новосибирского зоопарка по научной работе Ольга Шило, животные очень рады новой обстановке — каждый год они очень ждут переезда на свежий воздух.

Приматы днем так же греются на солнышке. Последними на улицу высадят мелких попугаев и представителей семейства игрунковых.

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