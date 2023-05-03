Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 10:42

Больше 11 тысяч жителей Новосибирской области умерли в 2023 году

Об этом сообщили в ЗАГСе
Анастасия ХРОМЫХ
В апреле 2023 года в Новосибирской области скончались 2 673 местных жителя.

В апреле 2023 года в Новосибирской области скончались 2 673 местных жителя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В апреле 2023 года в Новосибирской области скончались 2 673 местных жителя. Это на 223 человека меньше, чем в марте.

Статистику опубликовало Управление по делам ЗАГС Новосибирской области. За четыре месяца 2023 года из жизни ушли 11 462 новосибирцев.

При этом смертность превышает рождаемость. Так, в апреле на свет появились 2 097 малышей. За четыре месяца родились 8 434 ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber