Больше 11 тысяч жителей Новосибирской области умерли в 2023 году

В апреле 2023 года в Новосибирской области скончались 2 673 местных жителя.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В апреле 2023 года в Новосибирской области скончались 2 673 местных жителя. Это на 223 человека меньше, чем в марте.
Статистику опубликовало Управление по делам ЗАГС Новосибирской области. За четыре месяца 2023 года из жизни ушли 11 462 новосибирцев.
При этом смертность превышает рождаемость. Так, в апреле на свет появились 2 097 малышей. За четыре месяца родились 8 434 ребенка.
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