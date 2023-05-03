«Выехал на поезде из Улан-Удэ на вахту»: в Новосибирске ищут 42-летнего мужчину в синей куртке

Мужчина пропал 30 марта. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут 42-летнего Эрдэни Будаева. Его местонахождение неизвестно с 30 марта, сообщила КП-Новосибирск руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт НСО» Ольга Бобкова.

− Мужчина выехал на поезде из Улан-Удэ на вахту, вышел в Новосибирске, далее местонахождение неизвестно. Ранее не пропадал, − сообщила КП-Новосибирск Ольга Бобкова.

Последний раз Эрдэни Барадиевича видели в Ленинском районе.

Приметы мужчины: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, карие глаза.

Был одет в синюю куртку, синие джинсы, зеленую вязаную шапку и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Эрдэни Будаева, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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