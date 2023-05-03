Болезнь развивалась молниеносно: новосибирские хирурги пересадили 28-летней девушке часть печени ее отца

Хирурги Новосибирской областной клинической больницы провели сложную операцию. Фото: https://oblmed.nsk.ru/
Хирурги Новосибирской областной клинической больницы провели сложную операцию. Специалисты пересадили 28-летней пациентке часть печени ее отца – девушка находилась в критическом состоянии.
Болезнь у местной жительницы развивалась молниеносно. В медучреждение девушка поступила в состоянии печеночной комы, она была подключена к аппарату ИВЛ.
− Диагноз, с которым поступила молодая женщина, - «фульминантная (сверхострая) печеночная недостаточность». Это редко встречающееся состояние, которое развивается стремительно в течение нескольких суток и требует экстренной пересадки печени, − рассказали в пресс-службе больницы.
Точная причина возникновения недуга у пациентки пока не установлена.
Девушка находилась на грани жизни и смерти. Спасти ее можно было, лишь проведя экстренную трансплантацию печени. Одним из вариантов было использование фрагмента органа прижизненного родственного донора.
Донором вызвался стать отец жительницы Новосибирска. Мужчину оперативно обследовали, и примерно через сутки после поступления в больницу пациентке провели трансплантацию.
Сейчас отец и дочь чувствуют себя нормально.
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