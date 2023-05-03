Болезнь развивалась молниеносно: новосибирские хирурги пересадили 28-летней девушке часть печени ее отца

Хирурги Новосибирской областной клинической больницы провели сложную операцию. Фото: https://oblmed.nsk.ru/

Хирурги Новосибирской областной клинической больницы провели сложную операцию. Специалисты пересадили 28-летней пациентке часть печени ее отца – девушка находилась в критическом состоянии.

Болезнь у местной жительницы развивалась молниеносно. В медучреждение девушка поступила в состоянии печеночной комы, она была подключена к аппарату ИВЛ.

− Диагноз, с которым поступила молодая женщина, - «фульминантная (сверхострая) печеночная недостаточность». Это редко встречающееся состояние, которое развивается стремительно в течение нескольких суток и требует экстренной пересадки печени, − рассказали в пресс-службе больницы.

Точная причина возникновения недуга у пациентки пока не установлена.

Девушка находилась на грани жизни и смерти. Спасти ее можно было, лишь проведя экстренную трансплантацию печени. Одним из вариантов было использование фрагмента органа прижизненного родственного донора.

Донором вызвался стать отец жительницы Новосибирска. Мужчину оперативно обследовали, и примерно через сутки после поступления в больницу пациентке провели трансплантацию.

Сейчас отец и дочь чувствуют себя нормально.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber