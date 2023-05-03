В Новосибирске реку Каменку назвали экстремально грязной

Почти четверть Каменки проходит через подземный коллектор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске реку Каменку, которая протекает через будущий затопляемый парк в Дзержинском районе, признали экстремально грязной. Об этом РБК сообщила начальник службы мониторинга состояния окружающей среды Зададно-Сибирского гидрометцентра Любовь Синявская.

— Год назад качество воды в реке — правом притоке Оби, резко ухудшилось. в 2021 году реку оценивали как очень грязную (класс качества 4В), то через год — уже как экстремально грязную (класс качества 5), — подчеркнула эксперт.

Известно, что почти четверть русла Каменки протекает через подземный коллектор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber