В Новосибирске реку Каменку назвали экстремально грязной

Почти четверть Каменки проходит через подземный коллектор.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске реку Каменку, которая протекает через будущий затопляемый парк в Дзержинском районе, признали экстремально грязной. Об этом РБК сообщила начальник службы мониторинга состояния окружающей среды Зададно-Сибирского гидрометцентра Любовь Синявская.
— Год назад качество воды в реке — правом притоке Оби, резко ухудшилось. в 2021 году реку оценивали как очень грязную (класс качества 4В), то через год — уже как экстремально грязную (класс качества 5), — подчеркнула эксперт.
Известно, что почти четверть русла Каменки протекает через подземный коллектор.
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