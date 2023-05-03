«Убил собаку на глазах детей»: В Новосибирской области многодетного отца подозревают в убийстве соседа из мести

Подозреваемый в больнице под охраной.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирской области конфликт двух соседей из-за убитой собаки обернулся трагедией. Инцидент произошел в конце апреля в селе Барабинского района.
- Мы даже точно не знаем, что там произошло. Со слов полиции, Лосев* застрелил собачку Федорова* на глазах трех маленьких детей. Федоров пошел разбираться, а Лосев не вышел. На следующий день сын Федорова со школы шел, встретил Лосева. Спросил: «Зачем вы нашу собачку убили?», а тот мальчику в нос дал, - рассказала КП- Новосибирск местная жительница.
Хозяин убитой собаки Федоров растит троих детей, несмотря на инвалидность — у мужчины ампутированы ступня и кисть. Мужчина подкараулил Лосева.
- Федорова задержали, он сильно избит, находится в больнице. Возле его палаты дежурит полицейский. Лосев умер, - сообщила КП-Новосибирск местная жительница.
Информацию о ЧП КП-Новосибирск подтвердили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
– 26 апреля в одном из посёлков Барабинского района обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. По данному факту следователями территориального следственного отдела проводятся следственные действия, назначаются необходимые судебные экспертизы, в целях установления обстоятельств произошедшего, – сообщили КП-Новосибирск в Следкоме.
*Имена изменены
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