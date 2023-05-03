В Новосибирске будут судить организатора преступной группы, обманывавшей желающих взять кредит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить организатора преступной группы, промышлявшей мошенничеством с желающими получить кредит. Жертвы злоумышленников – люди, оставлявшие заявки на получение займов. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении 32-летнего злоумышленника.

– Следствие установило, что обвиняемый, являясь организатором преступной группы, разработал план. По нему ее участники использовали контактные данные граждан, ранее оставлявших заявки на получение кредита. Они звонили потерпевшим от имени сотрудников несуществующих банков и сообщали заведомо ложные сведения о возможности предоставления кредита на выгодных условиях с дистанционным оформлением документов, – говорится в сообщении прокуратуры.

Мошенники говорили, что нужно компенсировать расходы на оформление кредита. Якобы требуется покрыть оплату комиссии за перевод, страховой взнос и выезд курьера. Таким способом они планировали похитить свыше миллиона рублей

Под предлогом необходимости компенсации расходов на оформление кредита (оплаты комиссии за перевод, страхового взноса, выезда курьера) путем обмана похитили у потерпевших и намеревались похитить более 1 млн рублей.

Известно, что в преступной группе у всех были распределены роди. Операторы звонили гражданам, айтишники создавали липовые сайты кредитных фирм, а также покупали базы данных потенциальных заемщиков.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Советском районном суде.

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