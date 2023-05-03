В Новосибирске замкнул подъездный щиток — электрика с ожогами увезли в больницу

Электромонтер попал в больницу с ожогами рук. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 3 мая, в Новосибирске сотрудник ЖЭУ уехал на скорой с ожогами рук. Он чинил подъездный электрощиток, который мог замкнуть.

— В 11:50 на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Вероятно, инцидент произошел из-за короткого замыкания в электрощитке. Монтер получил ожоги рук и попал в больницу, — сообщили КП-Новосибирск в МЧС региона.

По данным пресс-службы, прибывшие на место спасатели не увидели возгорания.

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