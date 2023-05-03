«Схватил за ноги и сбросил»: житель Тюмени скинул с 7-го этажа приятеля из Новосибирска

Житель Тюмени выбросил с 7-го этажа приятеля из Новосибирска. Фото: СУ СК РФ по Тюменской области.

В Тюмени 42-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого из Новосибирска. На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

– Следствие установило, что 1 мая 2023 года около 16 часов в квартире на ул. Мельникайте в городе Тюмени во время распития спиртных напитков в компании мужчин произошел конфликт. 42-летний обвиняемый, находясь с 41-летним потерпевшим на балконе, схватил знакомого за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа. От полученных повреждений потерпевший скончался, – сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Злоумышленника задержали. Вину он признал полностью. Следственные действия подтвердили его причастность к преступлению.

Меру пресечения ему пока не избрали. Мужчину планируют отправить в СИЗО.

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