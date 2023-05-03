Умер Алексей Ковалев - руководитель двух стоматологических клиник в Новосибирске

Специалисту удалось построить успешную карьеру. Фото: https://like-dent.ru/

В Новосибирске скончался руководитель двух стоматологических клиник Алексей Ковалев. Об этом стало известно в среду, 3 мая.

Алексея не стало в возрасте 35 лет. Что послужило причиной его смерти – не сообщается.

Как отметили на сайте стоматологической клиники, специалисту удалось построить успешную карьеру и заявить о себе не только в России, но и за рубежом.

− Он был членом американской Международной ассоциации кранио-мандибулярной ортопедии (ICCMO), получил дополнительное образование в Вене (Австрия) у всемирно известного стоматолога Рудольфа Славичека, участвовал в многочисленных симпозиумах, конференциях, международных конгрессах, получил более 30 сертификатов и дипломов за границей и в России, − подчеркнули в публикации.

На прием к нему приезжали пациенты из соседних регионов и даже люди из других стран.

Прощание с Алексеем Ковалевым состоится 4 мая в 12:00 в Новосибирском Закаменском крематории.

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