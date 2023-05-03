Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья3 мая 2023 8:41

Новосибирцев удивили школьницы, гулявшие с козой на поводке по ОбьГЭСу

Оказалось, что козочка живет у одной из девочек
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцев удивили школьницы, гулявшие с козой на поводке по ОбьГЭСу. Фото: предоставлено Екатериной.

Новосибирцев удивили школьницы, гулявшие с козой на поводке по ОбьГЭСу. Фото: предоставлено Екатериной.

Жителя ОбьГЭСа в Новосибирске удивили девочки, выгуливавшие козу. Он настолько впечатлился увиденным, что сразу же рассказал об этом в соцсети.

– Заметил группу девушек, две шли с собаками. Тут я заметил, что третья девушка шла с козой! – написал удивленный новосибирец в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Школьницы не ожидали такой славы. Не думали, что кото-то приметит их и расскажет в соцсетях.

– Если честно, это было очень неожиданно, ведь для нас это обычно, но оказывается только не для всех. Пошли мы спонтанно, в планах такого не было. На прогулке коза Иля была первый раз. Но сейчас в планах выводить ее как можно чаще погулять, ведь кроме конюшни она ничего не видела, – рассказала КП-Новосибирск одна из девочек, гулявшая с козой.

Известно, что школьницы занимаются в конноспортивном клубе. Козу Илю одной из них подарила хозяйка клуба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber