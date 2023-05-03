Новосибирцев удивили школьницы, гулявшие с козой на поводке по ОбьГЭСу. Фото: предоставлено Екатериной.

Жителя ОбьГЭСа в Новосибирске удивили девочки, выгуливавшие козу. Он настолько впечатлился увиденным, что сразу же рассказал об этом в соцсети.

– Заметил группу девушек, две шли с собаками. Тут я заметил, что третья девушка шла с козой! – написал удивленный новосибирец в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Школьницы не ожидали такой славы. Не думали, что кото-то приметит их и расскажет в соцсетях.

– Если честно, это было очень неожиданно, ведь для нас это обычно, но оказывается только не для всех. Пошли мы спонтанно, в планах такого не было. На прогулке коза Иля была первый раз. Но сейчас в планах выводить ее как можно чаще погулять, ведь кроме конюшни она ничего не видела, – рассказала КП-Новосибирск одна из девочек, гулявшая с козой.

Известно, что школьницы занимаются в конноспортивном клубе. Козу Илю одной из них подарила хозяйка клуба.

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