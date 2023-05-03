В Новосибирске женщина пыталась пронести мимо кассы пять коробок конфет

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Колбаса, сыр, масло, две баночки красной икры, коньяк, конфеты и шоколад пытались украсть из новосибирских магазинов только за вчерашний день. До потребителя ценные продукты не дошли - кражи пресекли.

В 12:10 в Ленинском районе гвардейцами за хищение шоколада на сумму в 140 рублей был задержан молодой человек. Его отпустили после того, как он оплатил за десерт деньги.

В 13:19 в Советском районе охранник магазина остановил пожилую женщину, не заплатившую 310 рублей за две шоколадные плитки. Проверка показала, что до этого бабушка похитила продуктов на сумму свыше полутора тысяч рублей. Систематически ворующую женщину гвардейцы передали участковому инспектору полиции.

Другая воровка попалась на краже красной икры, а до этого похищала сыр, сливочное масло и колбасу. Сумма причиненного ущерба составила около трех тысяч рублей.

С размахом воровала ещё одна задержанная в Кировском районе молодая особа. Без оплаты девушка попыталась вынести из магазина пять коробок шоколадных конфет стоимостью 630 рублей каждая. В присутствии бойцов ГБР она заплатила за них деньги.

За попытки похищения спиртного вчера в основном задерживались мужчины - в 19:15 двадцатилетний молодой человек был застигнут за кражей коньяка в Заельцовском районе, а в 19:55 его ровесник за похищением пива в Октябрьском.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было предотвращено семь попыток хищения чужого имущества.