В Новосибирске ко Дню Победы отремонтируют центральные улицы города

Центральные улицы Новосибирска приведут в порядок ко Дню Победы. Фото: Анатолий Локоть

Центральные улицы Новосибирска приведут в порядок ко Дню Победы. За минувшую неделю дорожники уже отремонтировали более 17 тысяч метров квадратных дорожного полотна.

Выездное совещание с участием мэра города Анатолия Локтя прошло в Центральном округе.

− Перед нами стоит задача − к 9 Мая привести в порядок основные магистрали города. Фронт работ большой, запущено четыре асфальтовых завода, − отметил градоначальник.

Как уточнил директор МКУ «ДЭУ № 1» Алексей Лыков, необходимо отремонтировать улицы, прилегающие к Красному проспекту. На данный момент поддерживающий ремонт проводят на участке улицы Писарева в районе пересечения с улицей Мичурина. Рабочие отфрезеровали 300 квадратов дорожного полотна, скоро там положат новый асфальт.

Затем нужно привести в порядок участок на Писарева ближе к Ипподромской. Также необходимо обновить 300 квадратных метров на улице Мичурина в направлении улицы Фрунзе.

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