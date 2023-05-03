В Новосибирске ОПГ не выплатила более 144 млн рублей таможенных платежей и сборов

Участники ОПГ всячески уклонялись от уплаты таможенных платежей. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирская таможня пресекла деятельность ОПГ, которая не выплатила более 144 миллионов таможенных платежей и утилизационных сборов. Преступная группа занималась поставками импортного транспорта.

Выйти на след злоумышленников удалось сотрудникам Новосибирской таможни и УФСБ России по региону. Участники ОПГ всячески уклонялись от уплаты таможенных платежей.

− Также, используя подконтрольных физических лиц (работников и близких родственников), члены ОПГ совершали валютные переводы на счета нерезидентов, предоставляя в кредитные организации подложные документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов, − рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Преступная схема работала более пяти лет. За этот период злоумышленники вывели за рубеж свыше 68 миллионов рублей. Кроме того, они не выплатили более 56 миллионов рублей таможенных платежей и более 88 миллионов рублей утилизационного сбора.

Возбуждены уголовные дела по статьям 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей») и 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ с использованием подложных документов»).

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