Лось погиб под колесами авто на трассе под Новосибирском. Фото: «Сибкрай.ru».

В среду, 3 мая, в Новосибирской области насмерть сбили лося. Авария произошла недалеко от Пашино, в 8 утра, сообщает «Сибкрай.ru».

Какое-то время после наезда животное было живо. Зоозащитники просили очевидцев не подходить к лосю, следить за ним, чтобы он не ушел далеко. Они вызвали на место представителя Минприроды. Он констатировал гибель лесного жителя.

- Он получил травмы, несовместимые с жизнью, – уточнили в Минприроды Новосибирской области.

Водитель авто, сбивший лося, не пострадал. Ему придется возместить ущерб, нанесенный животному миру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber