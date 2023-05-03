Машину Росгвардии с надписью «Разминирование» заметили в центре Новосибирска

В Росгвардии сообщили, что это планово-профилактические мероприятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 3 мая, в центре Новосибирска заметили машину Росгвардии с надписью «Разминирование». Публикация появилась в группе «АСТ-54».

Автомобиль стоял прямо на проезжей части Красного проспекта. Рядом с ним находились люди в форме.

Автор публикации отметил, что специалисты обследуют канализационные люки на наличие взрывчатых веществ. Впоследствии люки заваривают. Подобные мероприятия проводятся перед Днем Победы.

КП-Новосибирск обратилась в пресс-службу Росгвардии и узнала, что же происходит на самом деле.

− Сотрудники Росгвардии проводят планово-профилактические мероприятия, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.

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