Лед, лебеди и северное сияние: какие красивые места привлекли сибиряков этой зимой

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Tele2 решила узнать, насколько у сибиряков популярен зимний природный туризм - поездки в живописные и одновременно холодные места, где можно полюбоваться красивыми видами и редкими животными. Основой исследования стали обезличенные данные о поездках клиентов операторав период с декабря 2022 года по февраль 2023-го.

По зимнему турпотоку лидирует алтайское направление. Большое число путешественников зафиксировали в селах Чемал и Аскат (Республика Алтай). Эти места привлекают туристов горными пейзажами. Населенные пункты расположены на берегу самой известной алтайской реки Катунь, вода в которой зимой становится бирюзовой. Также многие сибиряки посетили лебединый заказник на озере Светлом, где зимуют птицы (Алтайский край).

На втором месте рейтинга - озеро Байкал, где активный туристический сезон начинается во второй половине зимы. Особенной популярностью пользуется природный каток в районе мыса Хобой и поселка Большого Голоустного. Здесь можно увидеть причудливый лед с пузырьками и узорами.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Тройку самых привлекательных для сибиряков зимних мест замыкает город Кунгур на Урале, куда едут ради знаменитой ледяной пещеры.

Четвертое место - у Карелии. Здесь в лидерах две локации. Во-первых, горный парк Рускеала. Зимой на его территории работает красивая художественная подсветка. Также туристов привлекает заповедник Кивач с одноименным водопадом.

Топ-5 рейтинга замыкают Курильские острова. Острова Кунашир и Итуруп славятся уникальной природой и редкими животными. Например, здесь можно увидеть сивучей и китов.

В целом турпоток из Сибири в указанные локации увеличился на 11% по сравнению с прошлой зимой. Сильнее всего вырос интерес к Кунгурской пещере - турпоток туда увеличился в четыре раза. На втором месте по росту популярности - озеро Байкал (+125% к турпотоку). На третьем - село Териберка (+79%).

Самый большой прирост по поездкам показали клиенты Tele2 из Хакасии (+40%), Красноярского края (+33%) и Республики Алтай (+21%). При этом в абсолютных значениях по числу любителей зимнего туризма лидируют новосибирцы, кузбассовцы и жители Алтайского края.