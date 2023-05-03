Следователи ищут прохожего, избитого толпой мигрантов на улице Хилокской в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске следователи разыскивают пострадавшего после нападения мигрантов. Сообщалось, что они толпой избили мужчину между домами 5 и 7 на Хилокской улице. Произошло ЧП в конце апреля 2023 года.

Известно, что мигранты повалили прохожего на землю. После чего толпой били лежачего человека. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

– Следствие устанавливает личность потерпевшего который изображен на видеозаписи. Предполагаемый возраст мужчины 40-45 лет, славянской внешности, рост около 180 см, – передает СК РФ по Новосибирской области.

Тому, кто знает о местонахождении пострадавшего, нужно позвонить по номерам: 8 (383) 203-57-39, 8-913-012-83-78, 8(383) 301-28-77. Анонимность гарантирована.

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