Майские с шашлыком: последние 10 дней апреля новосибирцы вовсю скупали мангалы, шампуры и мясо

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Майские праздники традиционное время дач и шашлыков, несмотря на поздний приход весны в регион. По данным маркетплейса Ozon, в последние десять дней апреля 2023 года продажи мангалов выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом марта. Принадлежности для барбекю, решетки и шампуры показали рост на 60%, а спрос на мясо для шашлыка увеличился на четверть.

Интересно, что в этом году из сопутствующих товаров, помимо угля и жидкости для розжига, новосибирские пользователи Ozon активно покупают средства и аксессуары для чистки гриля, шампуров и решеток. Это говорит о более ответственном потреблении и желании покупателей продлить жизненный цикл товаров.

В целом, общее число заказов в категории «Отдых и пикник» на маркетплейсе выросло в 1,5 раза в конце апреля 2023 года.

Жители региона проводят майские праздники не только с удовольствием, но и с пользой, высаживая различные культуры и занимаясь мелким ремонтом на своих участках. По данным МТС Банка в последние десять дней апреля продажи садовых принадлежностей выросли на 28%, а строительных материалов – на 14%.

Новосибирские садоводы покупают на Ozon новые шланги и системы для полива, секаторы и сучкорезы, а также ручные опрыскиватели. Что касается самих растений, чаще всего россияне интересуются семенами овощей, клубнями и луковицами, а еще готовыми наборами для выращивания. Большим спросом в этом году пользуются и семена газонной травы.

Жители Новосибирска предпочитают добираться до дач на электричках – продажи билетов выросли на 32% и на собственных автомобилях – количество транзакций на АЗС увеличилось на 26%.

Также новосибирцы, которые хотят отдохнуть без забот, ищут специалистов на маркетплейсе услуг YouDo.com, где спрос на услуги, связанные с майским отдыхом, в последние дни апреля 2023 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России за март-апрель 2023 года.