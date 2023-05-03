Санатории Новосибирской области вошли в ТОП-3 самых дорогих в Сибири

Новосибирские санатории вошли в тройку самых дорогих в СФО. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирские санатории вошли в тройку самых дорогих в СФО. Рейтинг составил сайт «Санатории-России».

В обзоре учитывались стоимость проживания в номере «люкс», трехразовое питание, а также лечебные процедуры.

Лечебно-профилактические учреждения Новосибирской области получили бронзу. Пребывание в номере «люкс» летом обойдется в среднем в 6,4 тысячи рублей в сутки.

На втором месте расположились санатории Омской области. Желающим поправить свое здоровье придется отдать 6,5 тысяч рублей в сутки.

Самыми дорогими признаны санатории Алтайского края – 6,6 тысячи рублей в сутки.

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